Охота на Трампа: импичмент становится сериалом

Расследование по импичменту Трампа сейчас получит новое, абсолютно телесериальное развитие. На следующей неделе там начнется открытый допрос свидетелей. Это означает, что они будут давать показания на виду у всех – под телекамеры.

• Охота на Трампа

Многие наверняка смотрели сериал "Карточный домик", в котором рассказывается о хитросплетениях американской политики. Но вот я никогда его не видел. Когда меня спрашивают, почему, я всегда говорю одно и то же: настоящая жизнь там намного интереснее сериала.

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Сами подумайте: какой сценарист мог придумать, что под президентом США начнет качаться кресло из-за телефонного разговора с молодым президентом Украины, который лишь вчера сам играл в телевизонном сериале? Это настолько дикий коктейль из настоящей и телесериальной политики, что никто бы в такое не поверил. Но это – правда!

Демократам нужен сериал

Более того, расследование по импичменту Трампа сейчас получит новое, абсолютно телесериальное развитие. На следующей неделе там начнется открытый допрос свидетелей. Это означает, что они будут давать показания на виду у всех – под телекамеры.

Демократы уже составили расписание дачи показаний таким образом, чтобы каждая новая серия была страшнее и интереснее предыдущей. Как и у любого сериала, цель простая – удержать зрителя у телевизора и сделать так, чтобы он начал сопереживать героям.

►Демократам это крайне необходимо. Дело в том, что сейчас лишь половина страны считает, что Дональд Трамп совершил преступление, когда выкручивал руки Украине и шантажировал ее заморозкой военной помощи.

► Вторая половина американцев ничего плохого в этом не видит. Но выгнать Трампа из Белого дома получится только в том случае, если две трети жителей страны будут считать президента преступником. Чтобы убедить их в этом, демократам и нужен леденящий кровь документальный телесериал в прямом эфире.

Показания Льва Парнаса

Я предполагаю, что предпоследней серией этого шоу должны стать показания Льва Парнаса – советского еще эмигранта, который тесно сотрудничал с юристом Трампа – Рудольфом Джулиани.

Этот человек очень много времени провел в Украине. Пользуясь связями с личным адвокатом президента США, он пытался решить тут какие-то свои финансовые вопросы. Кроме того, именно он, видимо, искал в Киеве компромат на Джо Байдена – потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года.

Парнас – очень скользкий и неприятный тип, сейчас он находится в США под следствием. И чтобы не попасть в тюрьму, он пообещал сдать с потрохами того самого Джулиани – своего партнера по мутным делами и (по совместительству) адвоката Трампа.



Лев Парнас

Я сейчас просто не могу дождаться показаний этого типа, который лично изнутри видел всю эту грязную кухню и может рассказать, что и как там готовилось. Сейчас, кстати, Парнас уже обвинил во лжи Дональда Трампа, который сказал, что его не знает. У Парнаса есть фотографии и с Трампом, и с его детьми, и с Джулиани. Действительно, сложно поверить, что президент с ним не знаком.

Последняя серия – показания Джона Болтона

Но это – предпоследняя серия. А последней, я думаю, должно стать выступление моего любимого "усатого ястреба" – бывшего уже советника по национальной безопасности Джона Болтона, которого Трамп выгнал из Белого дома за жесткость и принципиальность.

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Болтон пользуется безоговорочным авторитетом среди республиканцев, Трампа он не боится и может из первых уст рассказать, как именно президент США выстраивал свою внешнюю политику в отношении Украины и других стран.

Строго говоря, если кто и может изменить мнение большинства сторонников Республиканской партии о своем президенте, то это только Болтон. Сейчас, правда, неясно, согласится ли он давать показания. Дело в том, что демократов он ненавидит примерно так же, как и Трампа. Но если бы я был сценаристом этого шоу, то мечтал бы именно о таком ярком финале. Это могло бы сработать.



Джон Болтон

Что уже достигнуто

Но пока для демократов все идет относительно неплохо.

Они рассекретили ряд уже данных показаний, из которых мы, например, узнали:

► Что бывшая посол США в Украине Мари Йованович за свою борьбу с коррупцией испытывала угрозу физической безопасности от Джулиани и его людей.

► Мы узнали, что нынешний посол США в Украине Билл Тейлор точно и ясно понял, что Белый дом ставит Украине условие: "Вы нам компромат на Байдена, а мы вам - военную помощь".

► Ну и даже трамповский назначенец, посол США в ЕС Гордон Сондленд вдруг вспомнил, что 400 миллионов долларов поступят в Украину только тогда, когда президент Зеленский публично выступит с заявлением о расследовании дела Байденов.

Все это указывает на то, что Руди Джулиани – личный юрист Трампа – занимался в Киеве противозаконными делами, в частности – вымогательством и шантажом в интересах Дональда Трампа.



Руди Джулиани

Почему это важно. Да, резкую перемену настроений в американском обществе может дать только очень убедительное телевизионное шоу. Но даже вот эти рассекреченные показания уже сейчас дают некоторый эффект.

• Первые выборы

Американская газета "Нью-Йорк Таймс" провела большое социологическое исследование в шести штатах, где будет идти самая упорная борьба за пост президента. В силу особенностей американского избирательного права, Мичиган, Пеннсильвания, Висконсин, Флорида, Аризона и Северная Каролина определяют победителей на общенациональных выборах. Кто победит там, и получит пост президента.

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Так вот, по этому опросу, Трамп проигрывает только Джо Байдену. Он идет вровень с Берни Сандерсом и выигрывает в этих штатах у Элизабет Уоррен. (Кстати, я считаю, что именно она и станет президентом).



Элизабет Уоррен

Картина, ясная, но есть одно но. В 2016 году все лучшие американские социологи разом сели в лужу. Они все сказали, что победит Хиллари Клинтон, но победил тогда Трамп. Поэтому сейчас я им не очень доверяю. Но есть абсолютно точный показатель электоральных предпочтений американцев – выборы.

Выбор местной власти как показатель

В минувший вторник в нескольких штатах люди выбирали себе местную власть:

И смотрите, что получилось. На выборах президента США в 2016 году в штате Кентукки Трамп получил более 60 процентов голосов. Клинтон взяла лишь 34 процента. Ничего необычного в этом не было, так как Кентукки считается "рубиново-красным", то есть полностью республиканским штатом. Во вторник там прошли выборы губернатора, которые обе стороны называли "референдумом по доверию Дональду Трампу".

Итог – победа демократа Энди Бешира – 49,2 процента. У республиканца Мэтта Бевина – 48,8 процента. Агитировать за Бевина в Кентукки приезжал сам Трамп, который требовал у местных жителей "не подвести его". Но не помогло.

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В насквозь республиканском штате Миссисипи 5 ноября тоже прошли выборы. Там победил сторонник Трампа - Тейт Ривз. Он обогнал демократа Джима Худа на шесть процентов. На первый взгляд, неплохой показатель. Но на самом деле – нет, поскольку в 2016 году Трамп обогнал там Клинтон на 18 процентов! Электоральные потери в 12 процентов для США считаются просто колоссальными.

16 ноября в в очень консевативном штате Луизиана пройдет второй тур выборов губернатора. Сейчас там все идет к победе демократа Джона Бел Эдвардса. По последнему опросу, за него готовы проголосовать 52 процента избирателей.

В Вирджинии прошли выборы в местный конгресс штата. Демократы получили контроль над обеими палатами парламента, чего не было уже четверть века.

Трамп тянет партию на дно, а значит – и себя

Демократы побеждают по всей стране – даже в красных, то есть республиканских штатах. Социологи уже поняли, в чем дело: против Трампа и его людей в этот раз голосовали образованные жители богатых пригородов. Эти люди, видимо, устали от бесконечных выходок и лжи президента, поэтому готовы поддержать его оппонентов, даже если у них хуже экономическая программа.

И вот тут – самое главное: поражения республиканцев на всех уровнях должны очень встревожить сенаторов, которые и будут определять, виноват Трамп или нет. Выгонять его из Белого дома или нет. Если сенаторы увидят, что президент тащит Республиканскую партию на дно, они моментально от него избавятся. Свои места и своя карьера для этих людей намного важнее, чем Дональд Трамп.

Поэтому если телевизинное шоу в Конгрессе будет достаточно успешным и убедительным, шансы на изгнание Трампа очень сильно увеличатся.