Испанские полицейские раскрыли сложную мошенническую схему: известны детали

Национальная полиция Испании раскрыла мошенническую схему, которая позволила почти полсотни человек получить около 6 миллионов евро пенсионных выплат их умерших родственников.

Об этом сообщает El Pais.

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Отмечается, что злоумышленники фальсифицировали справки о смерти пенсионеров и другие документы. В результате о смерти было неизвестно официальным государственным структурам, а пенсионные выплаты продолжали поступать.

В совершении преступления подозревают 46 человек, но пока испанская полиция задержала только 9 из них. Известно, что один из задержанных с помощью мошеннической схемы получал средства от государства в течение 20 лет.

Большинство подозреваемых – члены семей умерших пенсионеров, друзья и сожители этих людей. В общем мошенникам удалось получить от государства почти 6 миллионов евро пенсионных выплат.