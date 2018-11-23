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      Испанские полицейские раскрыли сложную мошенническую схему: известны детали

      61 Читати новину українською
      В Испании задержали мошенников, которые незаконно получили 6 миллионов евро
      В Испании задержали мошенников, которые незаконно получили 6 миллионов евро / varta.com.ua

      Национальная полиция Испании раскрыла мошенническую схему, которая позволила почти полсотни человек получить около 6 миллионов евро пенсионных выплат их умерших родственников.

      Об этом сообщает El Pais.

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      Отмечается, что злоумышленники фальсифицировали справки о смерти пенсионеров и другие документы. В результате о смерти было неизвестно официальным государственным структурам, а пенсионные выплаты продолжали поступать.

      В совершении преступления подозревают 46 человек, но пока испанская полиция задержала только 9 из них. Известно, что один из задержанных с помощью мошеннической схемы получал средства от государства в течение 20 лет.

      Большинство подозреваемых – члены семей умерших пенсионеров, друзья и сожители этих людей. В общем мошенникам удалось получить от государства почти 6 миллионов евро пенсионных выплат.

      Теги: Деньги Расследования Мошенничество Пенсіонери Полиция
      Источник: 24 Канал
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