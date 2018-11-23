Іспанські поліцейські розкрили складну шахрайську схему: відомі деталі

Національна поліція Іспанії розкрила шахрайську схему, яка дозволила майже півсотні людей отримати близько 6 мільйонів євро пенсійних виплат їхніх померлих родичів.

Про це повідомляє El Pais.

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Зазначається, що зловмисники фальсифікували довідки про смерть пенсіонерів та інші документи. Внаслідок цього про смерть було невідомо офіційним державним структурам, а пенсійні виплати продовжували надходити.

У скоєнні злочину підозрюють 46 осіб, але наразі іспанська поліція затримала лише 9 з них. Відомо, що один із затриманих за допомогою шахрайської схеми отримував кошти від держави протягом 20 років.

Більшість підозрюваних – члени сімей померлих пенсіонерів, друзі і співмешканці цих людей. Загалом шахраям вдалося отримати від держави майже 6 мільйонів євро пенсійних виплат.