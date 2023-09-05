По словам чиновника, правоохранители будут обыскивать его квартиру. Поэтому мужчине пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.

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Ломако заявил об обысках у него дома

У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но вопрос, похоже, срочный. Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города,

– написал Ломако.

Чиновник отметил, что основанием для обысков есть решение Шевченковского суда Киева. Он добавил, что в 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города, однако его отменили.

Что известно о Ломаке

Секретарь Черниговского городского совета VIII созыва

С 1 февраля 2023 года исполняющий обязанности Черниговского городского головы

Окончил Черниговский государственный педагогический университет имени Шевченко, "Педагогическое образование", учитель истории

Также окончил Черниговский национальный технологический университет, "Публичное управление и администрирование", магистр

Выпускник Украинской школы политических студий (2013)

Лидер партии "УДАР" в Черниговской области

Женат. Имеет троих детей

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