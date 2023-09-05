По словам чиновника, правоохранители будут обыскивать его квартиру. Поэтому мужчине пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.
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Ломако заявил об обысках у него дома
У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, меня посетила группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру. Попросил подождать, чтобы собрать и вывести из квартиры троих детей, чтобы они не видели. Но вопрос, похоже, срочный. Что будут искать: наверное, трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города,
– написал Ломако.
Чиновник отметил, что основанием для обысков есть решение Шевченковского суда Киева. Он добавил, что в 8 утра должно было быть совещание по вопросам жизнедеятельности города, однако его отменили.
Что известно о Ломаке
- Секретарь Черниговского городского совета VIII созыва
- С 1 февраля 2023 года исполняющий обязанности Черниговского городского головы
- Окончил Черниговский государственный педагогический университет имени Шевченко, "Педагогическое образование", учитель истории
- Также окончил Черниговский национальный технологический университет, "Публичное управление и администрирование", магистр
- Выпускник Украинской школы политических студий (2013)
- Лидер партии "УДАР" в Черниговской области
- Женат. Имеет троих детей
Другие обыски СБУ
- Напомним, что недавно СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки". В рамках расследования следователи выясняют, как нардеп смог оказаться на отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.
- Также СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, который под видом лечения отца уехал на отдых за границу. По данным следствия, нардеп уехал за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение. В то же время отец нардепа выезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно.
- Кроме того, украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ в совершении преступления. Позже в компаниях Фирташа провели обыски.