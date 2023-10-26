Сам чиновник связал этот визит ГБР со своей публикацией в сети. Она касалась ракетных обстрелов Черниговского драмтеатра.

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Ломако заявил об обысках

Исполняющий обязанности мэра Чернигова в 8 утра написал, что к нему в квартиру "ломятся с обыском. ГБР". По его словам, это произошло "четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации избежать ответственности за трагедию в драмтеатре".

Сам Ломако намекнул, что его обыски якобы имеют "политическую подоплеку" и спросил, действительно ли такие действия являются "демократией".

Обратите внимание! 24 Канал обратился за комментарием в Государственное бюро расследований по поводу обысков в квартире Александра Ломако. Когда мы получим информацию, обязательно дополним эту новость.

Речь идет о публикации, которую сделал Ломако в фейсбуке 24 октября, где прокомментировал заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского относительно того, что он не знал о мероприятии в Черниговском драмтеатре и не согласовал его.

Сам исполняющий обязанности опроверг эти заявления, заявив, что мероприятие проводилось при согласовании военной администрации, а именно город никакого разрешения на это не давал. Об этом публично заявляли организаторы мероприятия.

Ответственность за безопасность и контроль таких мероприятий лежит именно на военной администрации. Публично сообщалось, что именно для этого ее создавали,

– написал Ломако.

Он также подчеркнул, что проведение подобного мероприятия без ведома военной администрации просто невозможно. Поэтому трагедия, по его мнению, это "результат небрежного бездействия городской военной администрации, которая безответственно отнеслась к своим функциям и вопросам безопасности черниговцев".

В конце концов, Ломако сказал, что глава городской ВА пытается переложить ответственность на городской совет. Теперь исполняющий обязанности мэра рассматривает вопрос судебного иска, который выявит, будет ли решение "по звонку, как это часто было раньше, или, может, по закону, хотя бы раз".

Обыски у Ломака связаны с законностью выезда за границу

Источники издания "Бабель" в правоохранительных органах сообщили, что обыски у Ломако связаны с проверкой законности его выезда за границу в мае 2023 года.

Обыски в Ломако в эфире телемарафона прокомментировала советница по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, в ГБР совместно с СБУ официально было основания "посетить" с обысками Черниговский городской совет и помещение к Ломако.

Она сообщила, что проверяется законность пребывания Ломако за границей. Сапьян рассказала, что его командировка была оформлена 7 мая 2023 года в Германию.

В то же время, правоохранители выясняют обстоятельства, каким образом Ломако мог также оказаться во Франции, в Бельгии, Нидерландах и Польше.

Есть информация о том, что его "каникулы" ориентировочно продолжались с 7 по 21 мая,

– сказала Сапьян.

Представитель ГБР отметила, что обыски проводят на основании определения суда от 6 октября. Следовательно, решение суда было гораздо раньше, чем проводятся обыски.

С обысками пришли к заместителю председателя Черниговского облсовета

У заместителя председателя Черниговского облсовета Дмитрия Блауша правоохранители 26 октября проводят обыски, сообщает Суспильное. Эту информацию подтвердил сам чиновник.

По словам Блауша, правоохранители проводят обыски у него дома и на работе. Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку.

Раньше к Ломако уже приходили с обыском