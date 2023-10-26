Сам чиновник пов’язав цей візит із ДБР зі своїм дописом у мережі. Він стосувався ракетного обстрілу Чернігівського драмтеатру.

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Ломако заявив про обшуки

Виконувач обов’язків мера Чернігова о 8 ранку написав, що до нього у квартиру "ломляться з обшуком. ДБР". За його словами, це сталося "чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі".

Сам Ломако натякнув, що його обшуки нібито мають "політичне підґрунтя" і спитав, чи дійсно такі дії є "демократією".

Зверніть увагу! 24 Канал звернувся по коментар до Державного бюро розслідувань з приводу обшуків у квартирі Олександра Ломака. Коли ми отримаємо інформацію, то обов’язково доповнимо цю новину.

Мовиться про допис, який опублікував Ломако у фейсбуці 24 жовтня, де прокоментував заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського щодо того, що він не знав про захід у Чернігівському драмтеатрі та не погоджував його.

Сам виконувач обов’язків спростував ці заяви, заявивши, що захід проводився за погодження військової адміністрації, а саме місто жодного дозволу на це не давало. Про це публічно заявляли організатори заходу.

Відповідальність за безпеку та контроль за такими заходами лежить саме на військовій адміністрації. Публічно повідомлялося, що саме для цього її створювали,

– написав Ломако.

Він також наголосив, що проведення подібного заходу без відома військової адміністрації просто неможливе. Тому трагедія, на його думку, це "результат недбалої бездіяльності міської військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своїх функцій та питань безпеки чернігівців".

Зрештою Ломако сказав, що голова міської ВА намагається перекласти відповідальність на міську раду. Тож тепер виконувач обов’язків мера розглядає питання судового позову, який виявить, чи буде рішення "по дзвінку, як це часто було раніше, чи, може, за законом, хоча б раз".

Обшуки у Ломака пов'язані із законністю виїзду за кордон

Джерела видання "Бабель" у правоохоронних органах повідомили, що обшуки в Ломака пов'язані із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні 2023 року.

Обшуки в Ломако в ефірі телемарафону прокоментувала радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, у ДБР спільно з СБУ офіційно було підстави "завітати" з обшуками до Чернігівської міської ради та до помешкання до Ломако.

Вона повідомила, що перевіряється законність перебування Ломако за кордоном. Сап’ян розповіла, що його відрядження було оформлено 7 травня 2023 року до Німеччини.

Водночас правоохоронці з'ясовують обставини, яким чином Ломако міг також опинитися у Франції, у Бельгії, Нідерландах та Польщі.

Є інформація про те, що його "канікули" орієнтовно тривали із 7 до 21 травня,

– сказала Сап’ян.

Представниця ДБР наголосила, що обшуки проводять на підставі ухвали суду від 6 жовтня. Відтак, рішення суду було набагато раніше, ніж проводяться обшуки.

З обшуками прийшли до заступника голови Чернігівської облради

У заступника голови Чернігівської облради Дмитра Блауша правоохоронці 26 жовтня проводять обшуки, інформує Суспільне. Цю інформацію підтвердив сам чиновник.

За словами Блауша, правоохоронці проводять обшуки у нього вдома та на роботі. Йому інкримінують виїзд за кордон у власних справах, який він оформив як службове відрядження.

Раніше до Ломака вже приходили з обшуком