Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.
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Использовали ли Patriot
Накануне командующий Воздушными силами сообщил, что в работе находится второй дивизион Patriot. Поэтому журналисты спросили Игната, использовали ли этой ночью этот ЗРК. Однако он ответил, что Воздушные силы никогда не сообщают, какой тип систем используют и на каком направлении. Этой информацией может воспользоваться противник.
Игнат добавил, что для Patriot крылатая ракета не является сложной целью.
Кроме того, он сообщил, что враг запускал беспилотники оперативно-тактического уровня. Враг запускал их для воздушной разведки. Ракеты выпускали Х-101/Х-555.
Что известно о ночной атаке
- Российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Они попали в многоэтажку в Умани. По состоянию на 9:30 известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Спасательная операция продолжается.
- Кроме того, были попадания в Днепре. Там погиб маленький ребенок и молодая женщина. Три человека пострадали.
- Обломки ракеты упали на дом в городе Украинка Киевской области.