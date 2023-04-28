Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Чи використовували Patriot

Напередодні командувач Повітряних сил повідомив, що в роботі перебуває другий дивізіон Patriot. Тому журналісти запитали Ігната, чи використовували цієї ночі цю ЗРК. Однак він відповів, що Повітряні сили ніколи не повідомляють, який тип систем використовують та на якому напрямку. Цією інформацією може скористатись противник.

Ігнат додав, що для Patriot крилата ракета не є важкою ціллю.

Крім того, він повідомив, що ворог запускав безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ворог запускав їх для повітряної розвідки. Ракети випускали Х-101/Х-555.

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