Такое мнение 24 Каналу высказал командир экипажа БЛА "Кара небесная" 4 бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, заметив, что россияне запускают дрон каждые 10 минут. Оккупанты используют дроны просто так, без цели уничтожить точную цель.

Смотрите также Россия хочет использовать аэростаты заграждения против украинских БпЛА

FPV-дроны в ВСУ и России

По словам Отченаш, все достаточно ситуативно. Однако, если рассматривать направление, где держит оборону 4 бригада "Рубеж" НГУ, то вражеский FPV-дрон взлетает каждые 10 минут.

Посчитать, сколько это штук – это реально десятки и сотни штук в день. Они (россияне – 24 Канал) используют чрезвычайно огромные ресурсы беспилотных авиационных комплексов FPV,

– объяснил командир экипажа.

Отченаш рассказал, что российские дроны не летают на определенные цели для их уничтожения, они летают просто на "охоту". Если же сравнить с бойцами бригады "Рубеж", то они используют FPV-коптеры исключительно, когда нашли то, что нужно уничтожить.

То же касается БпЛА локального типа, таких, как Мавик, ведь мы пытаемся найти цель и сбросить по ней определенный боеприпас. Мы не тратим беспилотные авиационные комплексы зря, так, как это делает противник,

– отметил командир экипажа.

Привлекаем читателей 24 Канала поддержать сбор для аэроразведки роты Разведки, для закупки FPV ударных дронов и закупки Мавиков 3Т. Мавики 3Т нужны, чтобы корректировать артиллерию, делать сбросы, проводить разведку местности. FPV для поражения позиций, боевой техники, логистического транспорта противника. Вместе к победе!