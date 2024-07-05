Таку думку 24 Каналу висловив командир екіпажу БЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що росіяни запускають дрон кожні 10 хвилин. Окупанти використовують дрони просто так, без мети знищити точну ціль.

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FPV-дрони у ЗСУ та Росії

За словами Отченаш, все досить ситуативно. Однак, якщо розглядати напрямок, де тримає оборону 4 бригада "Рубіж" НГУ, то ворожий FPV-дрон злітає кожні 10 хвилин.

Порахувати, скільки це штук – це реально десятки і сотні штук вдень. Вони (росіяни – 24 Канал) використовують надзвичайно величезні ресурси безпілотних авіаційних комплексів FPV,

– пояснив командир екіпажу.

Отченаш розповів, що російські дрони не літають на певні цілі для їх знищення, вони літають просто на «полювання». Якщо ж порівняти з бійцями бригади "Рубіж", то вони використовують FPV-коптери виключно, коли знайшли те, що потрібно знищити.

Те саме стосується БпЛА локального типу, таких, як Мавік, адже ми намагаємось знайти ціль та скинути по ній певний боєприпас. Ми не витрачаємо безпілотні авіаційні комплекси даремно, так, як це робить противник,

– зауважив командир екіпажу.

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