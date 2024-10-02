Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что украинские военные также применяют ночные бомбардировщики и ударные крылья. Наша страна имеет все шансы для стабилизации ситуации на линии фронта.

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Изменения в пользу Сил Обороны

Командир батальона рассказал, что враг не уменьшил производство и обеспечение дронов. Россияне пытаются его масштабировать. Однако сейчас есть ряд изменений в пользу Сил Обороны.

Начали работать государственные программы, благодаря которым в ряде номенклатур мы вышли в паритет. В частности, на определенных отрезках мы имеем FPV-дронов друг к другу с врагом, порой можем не существенно преобладать, – подчеркнул Федоренко.

По его словам, Украина также нарастила возможности по изготовлению ночных бомбардировщиков – беспилотник многоразового использования, сбрасывающий боеприпас. Их россияне назвали "Бабой Ягой".

Заметьте! Владимир Зеленский заявил, что Украина способна производить 4 миллиона дронов ежегодно, из которых уже законтрактовано 1,5 миллиона. Украинские военные уже используют новый класс оружия

Кроме того, летом 2023 года лишь отдельные подразделения применяли тактического уровня ударные крылья, это не было массовым решением. Сегодня же большинство подразделений, которые имеют подготовленные команды, уже применяют ударные крылья, которые способны выбивать самую дорогую технику оккупантов.

Конечно, что это еще не российский "Ланцет" (достаточно большой дрон-камикадзе – 24 Канал). Однако в 2025 году, по моему убеждению, наш военно-промышленный комплекс и частные компании придут к похожему решению,

– отметил командир батальона.

Относительно дальнобойных дронов, тоже можно увидеть прогресс, ведь удары вглубь России за последний год намного увеличились.

Федоренко отметил, что Силы обороны Украины получают помощь от местных бюджетов. Кроме того, большое количество помощи предоставляется армии через закрытые статьи, информация о которых является конфиденциальной.

"Мы имеем все шансы и перспективы, чтобы стабилизировать ситуацию на линии боестолкновения. Для этого, кроме усилий нашего государства и украинцев, нужна системная поддержка наших партнеров. Это принципиально важный вопрос",

– подчеркнул командир батальона.

К слову, заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что украинские военные научились уничтожать российские разведывательные дроны собственными недорогими средствами. Для обеспечения своих дронов оккупанты начали устанавливать дополнительные камеры заднего обзора.