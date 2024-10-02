Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що українські військові також застосовують нічні бомбери та ударні крила. Наша країна має всі шанси для стабілізації ситуації на лінії фронту.

Дивіться також Тривожний сигнал: Росія кожного дня атакувала "Шахедами" у вересні

Зміни на користь Сил Оборони

Командир батальйону розповів, що ворог не зменшив виробництво та забезпечення дронів. Росіяни намагаються його масштабувати. Однак зараз є низка змін на користь Сил Оборони.

Почали працювати державні програми, завдяки яким в ряді номенклатур ми вийшли в паритет. Зокрема, на певних відтинках ми маємо FPV-дронів один до одного з ворогом, часом можемо не суттєво переважати, – підкреслив Федоренко.

За його словами, Україна також наростила можливості щодо виготовлення нічних бомберів – безпілотник багаторазового використання, що скидає боєприпас. Їх росіяни назвали "Бабою Ягою".

Зауважте! Володимир Зеленський заявив, що Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів щороку, з яких вже законтрактовано 1,5 мільйона. Українські військові вже використовують новий клас зброї

Крім того, влітку 2023 року лише окремі підрозділи застосовували тактичного рівня ударні крила, це не було масовим рішенням. Сьогодні ж більшість підрозділів, які мають підготовлені команди, вже застосовують ударні крила, які спроможні вибивати найдорожчу техніку окупантів.

Звісно, що це ще не російський "Ланцет" (досить великий дрон-камікадзе – 24 Канал). Однак у 2025 році, за моїм переконанням, наш військово-промисловий комплекс та приватні компанії прийдуть до схожого рішення,

– зауважив командир батальйону.

Щодо далекобійних дронів, теж можна побачити прогрес, адже удари вглиб Росії за останній рік набагато збільшились.

Федоренко зазначив, що Сили оборони України отримують допомогу від місцевих бюджетів. Крім того, велика кількість допомоги надається армії через закриті статті, інформація про які є конфіденційною.

"Ми маємо всі шанси та перспективи, щоб стабілізувати ситуацію на лінії боєзіткнення. Для цього, крім зусиль нашої держави та українців, потрібна системна підтримка наших партнерів. Це принципово важливе питання",

– наголосив командир батальйону.

До слова, заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич розповів, що українські військові навчилися знищувати російські розвідувальні дрони власними недорогими засобами. Для забезпечення своїх дронів окупанти почали встановлювати додаткові камери заднього огляду.