Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, прокоментувавши інформацію про щоденні атаки дронів по Україні. Важливо, що Україна змогла збити більшість цих "Шахедів".

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Чому почастішали удари по Україні

На думку Світана, Росія змогла наростити виробництво "Шахедів". Якщо раніше можна було говорити про допомогу Ірану, то тепер видається, що тут не обійшлося і без іншої країни. Тут міг би бути причетний Китай зі своєю ресурсною базою. Але чітких доказів поки що немає.

Зараз російські окупанти намагаються виснажити ППО України. Після цього цілком може бути масований ракетний удар.

Зараз завдання Росії – "засушити" нашу ППО. Вони хочуть, аби ми використали велику кількість протиракет; щоб ЗРК залишилися пустими. Потім там спробують завдати серйозного удару по українських енергооб'єктах. Попереду нас чекати серйозне випробування з приводу ракетних ударів,

– сказав Світан.

Коли може статися наступний ракетний обстріл України – складно прогнозувати. Потрібно бути готовими до такого удару у будь-який день.

А постійні атаки "Шахедами" – це серйозна проблема. Її можна вирішити, але потрібна далекобійна зброя, яка зможе дістати аж до Татарстану. Саме там Росія налагодила виробництва цих безпілотників.

Зверніть увагу! У вересні один із "Шахедів" пролетів безпосередньо близько до Хмельницької АЕС. Президент Володимир Зеленський вже повідомляв, що Росія готує удари по українських АЕС.

За даними видання АрміяInform, за вересень ворог запустив по Україні 1339 "Шахедів". З них збили 1107 одиниць. Ще певну кількість вдалося подавити за допомогою РЕБ.