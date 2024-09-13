Про це заявив Володимир Зеленський під час XX щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Президент України також розповів навіщо Україні потрібен дозвіл на застосування далекобійних ракет від партнерів по Росії, передає 24 Канал.

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Що розповів Зеленський про проблеми з ППО в Україні

Український лідер звернув увагу на слова ведучого CNN Фаріда Закарії, який наголосив, що в нашої держави є чотири Patriot. За словами Зеленського, він не може казати, скільки саме цих комплексів наразі має Україна, але він би сказав, що їх недостатньо.

"Але реальність більш позитивна, ніж офіційна інформація", – зауважив Зеленський.

Президент підкреслив ефективність сучасних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, NASAMS Hawk і IRIS-T, наголосивши на їх оперативному успіху. Однак він висловив бажання, щоб ці системи "працювали з ракетами", адже їх постійно недостатньо.

Такий приклад, як працюють наші ППОшники: бажано дві ракети по цілі, а вони, як українці, краще одну, може не прийде. Це факт. Але в цьому гуморі трагедія, бо ракет недостатньо. Просто недостатньо цих ракет,

– розповів глава держави.

Навіщо Україні бити по Росії ракетами ATACMS

Зеленський також підкреслив, що росіяни для ударів по Україні застосовують свою авіацію, обстрілюють 4 тисячами керованими авіаційними бомбами східні області нашої держави. Тому, як наголосив президент, для ураження цих цілей потрібен дозвіл на застосування ATACMS по Росії.

"ATACMS, у тому виді, який є у нас сьогодні, ні до чого. Якщо ти не можеш використовувати їх по ворожих військових базах або по їхніх майданчиках, де є гелікоптери, або по їх військових аеродромах, де є літаки, то ні до чого", – пояснив український президент.

Він також зазначив, що якщо в ATACMS велике обмеження на застосування ракет, тому що їх мало, то це так не працює. Окрім того, Зеленський підкреслив, що вирішальну роль у війні також відіграли й HIMARS, однак кількість застосувань зараз цієї зброї зменшилася, порівняно з першим періодом війни.