Президент зауважив, що російські дрони та ракети не збиваються навіть тоді, коли порушують кордон сусідніх з Україною країн. Зеленський додав, що поки лише Білорусь змогла збити російські "Шахеди".

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Як Зеленський дорікнув союзникам

Зеленський висловив свою стурбованість тим, що демократичний світ дозволяє союзникам знищувати ракети та безпілотники в небі Близького Сходу, але досі не ухвалює рішення про спільне знищення російських ракет і іранських дронів над Україною.

Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї,

– наголосив він.

Президент зауважив, що російські ракети та дрони не збивають навіть тоді, коли порушують кордон сусідніх з Україною країн.

"І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати “ми працюємо над цим”. Навіть цих слів бояться. І це правда", – зазначив Зеленський.

Наостанок президент зазначив, що лише Білорусь поки що продемонструвала активність у збитті російських "Шахедів".

"Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", – резюмував гарант.