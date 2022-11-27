Об этом рассказывают СМИ, ссылаясь на государственные СМИ страны. Лидер Северной Кореи также заявил, что таким образом планирует противостоять "ядерным угрозам США".

Читайте также Ким Чен Ын впервые показал миру дочь – прямо во время ракетных испытаний

Конечная цель – "обладание абсолютной силой"

В КНДР угрожают США ядерным ударом. Ким Чен Ын опробовал новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17 и сказал, что планирует противостоять угрозам США ядерным оружием.

Новую ракету глава Северной Кореи скромно назвал "самым сильным в мире стратегическим оружием". Кроме того, он заявил, что конечная цель КНДР – "обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом столетии".

Обратите внимание Путин может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями, – Остин

Как Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия

Ранее, Ким Чен Ын "решительно заявил" , что тотальная конфронтация "врагов" приведет к применению им ядерного оружия. "Враждебными силами" лидер Северной Кореи считает США и партнеров.

В резолюции ООН безапелляционно запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Однако в последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний.

Весь мир настораживают подобные действия со стороны диктатора. Мол, не за горами первое ядерное испытание Пхеньяна.

Одна из ракет, выпущенных Северной Кореей, упала в море: смотрите видео