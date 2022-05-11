Глава Объединенного комитета главных ведомств США генерал Марк Милли заявил, что использование Россией гиперзвукового оружия в циничной войне против Украины не имело значительных последствий и преимуществ для страны-агрессора.

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Об этом Милли заявил во время слушаний в подкомитете по обороне ассигнований Палаты представителей.

Кроме скорости оружия, с точки зрения его влияния на определенную цель, на сегодняшний день мы не видим действительно значимых эффектов или того, что изменило бы игру с помощью небольшого количества гиперзвуковых устройств, которые использовали россияне,

– заявил генерал.

Высокопоставленный генерал также сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет.

Он подтвердил, что это был первый случай, когда гиперзвуковое оружие применялось в бою. Он отметил, что министерство обороны США проанализировало каждый гиперзвуковой удар, но добавил, что может подробнее рассказать только на секретной сессии.

С мнением Марка Милли согласился и Министр обороны США Ллойд Остин – он отметил, что не думает, что использование гиперзвуковых ракет преступником Путиным побудит его "повысить ставки" и использовать ядерное оружие.

Я думаю, что Путин пытается создать специфический эффект с помощью этого оружия. И, как отметил Милли, оружие движется со скоростью, что усложняет блокировку, да. Но это не изменило игру,

– прокомментировал это Остин.

Ранее на слушаниях Остин заявил, что президент США Джо Байден решил поделиться разведывательными данными с союзниками и партнерами США по подготовке к российскому вторжению в Украину.

Это создало еще большее доверие среди наших союзников, и это доверие позволило нам создать большее единство,

– сказал он.

По словам Ллойда Остина, обмен разведывательными данными был "ключевым элементом" в укреплении этого единства, которое, как он надеется, будет продолжаться.

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