Голова Об’єднаного комітету головних відомств США генерал Марк Міллі заявив, що використання Росією гіперзвукової зброї у цинічній війні проти України не мало значних наслідків та переваги для країни-агресора.

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Про це Міллі заявив під час слухань у підкомітеті з оборони асигнувань Палати представників.

Крім швидкості зброї, з точки зору її впливу на певну ціль, на сьогоднішній день ми не бачимо дійсно значущих ефектів або того, що б змінило гру за допомоги невеликої кількості гіперзвукових пристроїв, які використовували росіяни,

– заявив генерал.

Високопоставлений генерал також повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні від 10 до 12 гіперзвукових ракет.

Він підтвердив, що це був перший випадок, коли гіперзвукова зброя застосовувалася в бою. Він зазначив, що міністерство оборони США проаналізувало кожен гіперзвуковий удар, але додав, що може детальніше розповісти лише на секретній сесії.

З думкою Марка Міллі погодився і Міністр оборони США Ллойд Остін – він зазначив, що не думає, що використання гіперзвукових ракет злочинцем Путіним спонукне його "підвищити ставки" та використати ядерну зброю.

Я думаю, що Путін намагається створити специфічний ефект за допомогою цієї зброї. І, як зазначив Міллі, зброя рухається зі швидкістю, що ускладнює блокування, так. Але це не змінило гру,

– прокоментував це Остін.

Раніше на слуханнях Остін заявив, що президент США Джо Байден вирішив поділитися розвідувальними даними з союзниками та партнерами США у підготовці до російського вторгнення в Україну.

Це створило ще більшу довіру серед наших союзників, і ця довіра дозволила нам створити більшу єдність,

– сказав він.

За словами Ллойда Остіна, обмін розвідувальними даними був "ключовим елементом" у зміцненні цієї єдності, яка, як він сподівається, триватиме.ї

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