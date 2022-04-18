Используем все возможные коридоры поставки оружия для наших военных, – Козицкий
18 апреля 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Андрей Садовый в фейсбуке
Максим Козицкий заявил, что Украина использует все возможные коридоры поставок, чтобы ВСУ вовремя получали все необходимое вооружение.
Глава Львовской областной военной администрации отметил, что только оружием мы можем защищать государство и ускорить победу. Об этом он сообщил на брифинге 18 апреля, пишет 24 канал.
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Коридоры снабжения, к сожалению, у нас есть только те, которые есть. Откуда границы – оттуда и коридоры снабжения. Мы хотели бы иметь коридоры поставки для нас из Беларуси, но это пока невозможно,
– сказал Максим Козицкий.