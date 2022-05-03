По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", принудительно "мобилизованных" мужчин вооружают винтовками еще царской России. В настоящее время задокументированы факты вооружения "ополчения" псевдореспублик винтовками системы Мосина.
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Что такое винтовка МосинаМагазинная военная винтовка, которую использовали военные силы Российской империи и бывшего СССР. Винтовка Мосина в разных модификациях была на вооружении с 1891 года.
"Мобилизованным" выдают лом
Производство винтовок Мосина было начато в России в 1892 году в арсеналах Тулы, Ижевска и Сестрорецка. Но из-за ограниченных производственных мощностей России дополнительный заказ на 500 тысяч ружей предоставили французской оружейной Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault.
Это оружие осталось на складах бывшей советской армии в России. Оккупанты, понимая, что им не хватает собственной материально-технической базы для обеспечения "мобилизованных" на оккупированных территориях Украины образцами современного оружия, выдают им этот металлолом.
Винтовка Мосина / Фото stoneforest
Им также дают немного более "современные" каски, образца 1968 года – СШ-68.
Появление шлема связано с унификацией оружия стран бывшего Варшавского договора. Так, среди этих стран стали отбирать оружие с лучшими характеристиками.
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Как у ВСУ
Примечательно, что в отличие от "мобилизованных" в квазиреспубликах, украинские военные имеют кевларовые шлемы, позволяющие повысить степень защиты от поражений осколками и пулями.
Оккупанты с винтовкой Мосина / Telegram-канал Bratchuk
В настоящее время на временно оккупированной территории Донбасса принудительно "мобилизуют" даже студентов вузов. В отличие от Украины, где по закону студенты вузов не подлежат "мобилизации".
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