Варто зазначити, що за інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа, примусово "мобілізованих" чоловіків озброюють гвинтівками ще царської Росії. Наразі задокументовані факти озброєння "ополчення" псевдореспублік гвинтівками системи Мосіна.

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Що таке гвинтівка Мосіна Магазинна військова гвинтівка, яку використовували військові сили Російської імперії і колишнього СРСР. Гвинтівка Мосіна у різних модифікаціях була на озброєнні з 1891 р.

"Мобілізованим" видають брухт

Виробництво гвинтівок Мосіна розпочали в Росії у 1892 році в арсеналах Тули, Іжевська та Сестрорецька. Але через обмежені виробничі потужності Росії додаткове замовлення на 500 тисяч рушниць надали французькій зброярні Manufacture Nationale d'Armes de Châtellerault.

Ця зброя залишилася на складах колишньої радянської армії у Росії. Окупанти, розуміючи, що їй не вистачає власної матеріально-технічної бази для забезпечення "мобілізованих" на окупованих теренах України зразками сучасної зброї, видають їм цей брухт.

Гвинтівка Мосіна / Фото stoneforest

Їм також дають трохи "сучасніші" від гвинтівок каски, зразка 1968 року – СШ-68.

Поява шолома пов'язана з уніфікацією зброї країн колишнього Варшавського Договору. Так, серед цих країн стали відбирати зброї з найкращими характеристиками.

Під час відбору НДРівський шолом М-56 під час обстрілу показав на 3-6% кращі характеристики у порівнянні з радянським шоломом СШ-60. У зв'язку з цим Генеральний штаб Міністерства оборони СРСР дав вказівки Технічному Комітету речового управління армії для розробки нового шолома.

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Як у ЗСУ

Примітно, що на відміну від "мобілізованих" у квазіреспубліках, українські військові мають кевларові шоломи, які дозволяють підвищити ступінь захисту від осколкових і кульових уражень.

Як повідомлялося раніше, нестачу особового складу військ Кремль намагається компенсувати учасниками приватних військових кампаній та примусово "мобілізованими" мешканцями тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Окупанти з гвинтівкою Мосіна / Telegram-канал Bratchuk

Наразі на тимчасово окупованій території Донбасу примусово "мобілізують" навіть студентів вищих навчальних закладів. На відміну від України, де за законом, студенти вишів не підлягають "мобілізації".

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