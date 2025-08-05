Результаты свидетельствуют, что большинство избирателей Трампа хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, о котором рассказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Как американцы относятся к России?

По данным исследования, избиратели Дональда Трампа в целом поддерживают доктрину президента "мир благодаря силе", считают, что сильная Америка – это безопасная Америка, и хотят, чтобы Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию.

В частности, результаты исследования свидетельствуют: