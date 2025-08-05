Результати свідчать, що більшість виборців Трампа хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію. Про це пише 24 Канал із посиланням на дослідження, про яке розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.

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Як американці ставляться до Росії?

За даними дослідження, виборці Дональда Трампа в цілому підтримують доктрину президента "мир завдяки силі", вважають, що сильна Америка – це безпечна Америка, і хочуть, щоб Росія та інші супротивники США заплатили за свою агресію.

Зокрема, результати дослідження свідчать: