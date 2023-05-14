Об этом 24 Каналу рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петривский. Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвигаются по 2 направлениям в пригороде Бахмута.

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Все части "Вагнера" отступили в Бахмут

Петривский отметил, что все части ЧВК "Вагнера" отступили в город Бахмут. Ранее Пригожин говорил, что ему осталось захватить 2% города – 20 многоэтажек и несколько частных усадеб. Сейчас об этом уже не говорит, сейчас – риторика давления на Шойгу и Герасимова для того, чтобы они усилили фланги.

Не думаю, что это даст результат. Он также жаловался, что им дали всего 10% потребностей снарядов. Это тоже говорит о том, что у них снарядный голод. Они также учитывают, что контрнаступательные действия могут быть и на других отрезках фронта,

– заметил старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Петривский объяснил истерическую риторику Пригожина: смотрите видео

Россияне брали Бахмут штурмами "мясом"

Россияне брали Бахмут, применяя постоянный штурм "мясом". Теперь у них нет возможности для подобных действий. Штурмовыми действиями такого типа занимались исключительно "вагнеровцы". Линейные российские части не хотят бросать своих постоянно в штурм, чтобы их ликвидировали.

"Все равно есть какой-то определенный ресурс, который исчерпывается. Соответственно у них это место намного слабее в тактических операциях. Нам на руку то, что есть определенный конфликт, отсутствие нормальной слаженности между "вагнеровцами" и кадровыми частями, что будет конвертироваться в их стратегическое поражение", – подчеркнул Петривский.

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