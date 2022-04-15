Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Ягун. По его словам, истерия россиян продержится еще несколько дней.

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Как проявляется истерия в России

Военный эксперт отметил, что россиянам не очень комфортно каждый раз вспоминать "Москву" и то, что ее действительно уничтожили украинцы.

Я думаю, что истерия закончится через несколько дней, и они даже забудут про "Москву",

– отметил Ягун.

Он также добавил, что из-за того, что россияне не могут признать правды, начинают придумывать разнообразные теории о матросах, которые что-то курили и не туда бросили, или иную ерунду.