Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Ягун. По его словам, истерия россиян продержится еще несколько дней.
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Как проявляется истерия в России
Военный эксперт отметил, что россиянам не очень комфортно каждый раз вспоминать "Москву" и то, что ее действительно уничтожили украинцы.
Я думаю, что истерия закончится через несколько дней, и они даже забудут про "Москву",
– отметил Ягун.
Он также добавил, что из-за того, что россияне не могут признать правды, начинают придумывать разнообразные теории о матросах, которые что-то курили и не туда бросили, или иную ерунду.
Сначала стали говорить, что это вообще не украинцы. Ракеты не украинские. Британцы привезли "Гарпуны" и намеренно это ликвидировали для того, чтобы продемонстрировать украинцам возможности своих "Гарпунов". Главное, что его нет, и на этом все закончилось.