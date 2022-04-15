Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Ягун. За його словами, істерія росіян протримається ще кілька днів.
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Як саме проявляється істерія у Росії
Військовий експерт наголосив на тому, що росіянам не дуже комфортно щоразу згадувати за "Москву" і за те, що її справді знищили українці.
Я думаю, що істерія закінчиться за кілька днів і вони навіть забудуть за ту "Москву",
– зазначив Ягун.
Він також додав, що через те, що росіяни не можуть визнати правди починають вигадувати різноманітні теорії про матросів, які щось курили і не туди кинули або й іншу дурницю.
Спочатку почали казати, що це взагалі не українці. Ракети не українські. Британці привезли "Гарпуни" і навмисно це ліквідували для того, щоб продемонструвати українцям можливості своїх "Гарпунів". Головне, що його немає і на цьому все закінчилося.