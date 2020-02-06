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      Источник прибыли Ахметова – это Украина, – Лещенко

      40 Читати новину українською
      Ринат Ахметов / EPA

      У Рината Ахметова нет большого прибыльного бизнеса за рубежом. Однако, несмотря на это, олигарх более десяти лет назад купил самый дорогой пентхаус в мире, а недавно еще и виллу, цена которой 200 миллионов евро.

      Об этом Сергей Лещенко рассказал в своем видеоблоге "Честная политика". По его словам, Украина до сих пор остается одной из беднейших стран мира, однако олигарху удалось "пробить дно" еще глубже.

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      "Источник средств Ахметова – это именно наше государство", – заявил Лещенко.

      Он добавил, что бизнес олигарха всегда был окутан коррупционными скандалами.

      "То правительство Тимошенко разрешило ему провести дополнительную эмиссию на "Днепрэнерго", то президент Янукович дал зеленый свет на покупку всей энергетики. А еще другой президент Порошенко создал схему "Роттердам+", которая легла на плечи всех украинцев", – пояснил Лещенко.

      Скандальная схема "Роттердам+": что известноМетодика формирования цены на уголь, предназначенного для производства электроэнергии и ТЭС ввели в 2016 году. Изменения ввели из-за того, что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем, на котором и работают большинство ТЭС Украины, оказались на неподконтрольной Украине территории.

      С целью обеспечения энергетической независимости Украины от оккупированных территорий, покупать топливо решили на международной бирже в Нидерландах. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг заверила, что эта формула устранит ручное регулирование цен. Также она избавит Украину от проблем с достаточностью угля для отопительного сезона.

      Но несмотря на это, формула ежемесячно собирает избыточный миллиард гривен, а реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

      Что нужно знать о Ринате Ахметове  – читайте по ссылке.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика":

       

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги Роттердам+ Елитная недвижемость Деньги Ринат Ахметов
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