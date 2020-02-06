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      Джерело прибутку Ахметова – це Україна, – Лещенко

      139 Читать новость на русском
      Рінат Ахметов / EPA

      У Ріната Ахметова немає великого прибуткового бізнесу за кордоном. Однак попри це олігарх понад десять років тому купив найдорожчий пентхаус у світі, а нещодавно ще й віллу, ціна якої 200 мільйонів євро.

      Про це Сергій Лещенко розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика". За його словами, Україна досі залишається однією з найбідніших країн світу, однак олігарху вдалося "пробити дно" ще глибше.

      Читайте також: Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян

      "Джерело коштів Ахметова – це саме наша держава", – заявив Лещенко.

      Він додав, що бізнес олігарха завжди був оповитий корупційними скандалами.

      "То уряд Тимошенко дозволив йому провести додаткову емісію на "Дніпроенерго", то президент Янукович дав зелене світло на купівлю всієї енергетики. А ще інший президент Порошенко створив схему "Роттердам+", яка лягла на плечі всіх українців", – пояснив Лещенко.

      Скандальна схема "Роттердам+": що відомоМетодику формування ціни на вугілля призначеного для виробництва електроенергії та ТЕС запровадили у 2016 році. Зміни ввели через те, що майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям, на якому і працюють більшість ТЕС України, опинилися на непідконтрольній Україні території.

      З метою забезпечення енергетичної незалежності України від окупованих територій купувати паливо вирішили на міжнародній біржі в Нідерландах. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг запевнила, що ця формула усуне ручне регулювання цін. Також вона позбавить Україну від проблем з достатністю вугілля для опалювального сезону.

      Та попри це формула щомісяця збирає надлишковий мільярд гривень, а реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

      Що треба знати про Ріната Ахметова – читайте за посиланням.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

       

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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Рінат Ахметов Гроші Елітна нерухомість Роттердам+ Відеоблоги
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