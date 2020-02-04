Скандали з тарифами: як олігархи продовжують "нагрівати" громадян

Олігархи знову прославили Україну на весь світ. Зарубіжні медіа нещодавно вийшли із заголовками: "Бізнесмен однієї з найбідніших країн Європи купив найдорожчий у світі маєток". Йдеться про Ріната Ахметова, який придбав Villa Les Cedres на Французькій Рив'єрі.

Цей розкішний будинок колись належав бельгійському королю Леопольду, останнім часом був у власності італійського алкогольного гіганта Кампарі. І, зрештою, був куплений Ахметовим за 220 мільйонів євро, що є абсолютним рекордом цін на приватну нерухомість.

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І в українців є привід пишатися цим рекордом олігарха Ахметова, адже у придбаній віллі, можна сказати, є невеликий внесок кожного з нас. Адже за майже чотири роки використання скандальної формули "Роттердам +", підприємства Ахметова через штучно завищені тарифи на електроенергію, витягли з наших кишень майже п'ятнадцять мільярдів гривень.

Що відомо про скандальну схему "Роттердам+"?Це методика формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні, яка почала діяти в травні 2016 року. Оскільки донбаське вугілля майже цілком потрапило під контроль окупантів, українська влада для забезпечення енергонезалежності прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах, куди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки.



Ціна на вугілля, видобутого з державних шахт, мала дорівнювати ціні за вугілля по "Роттердам +", що мало зменшити потребу в державній підтримці вугільної галузі. Однак шахти є одним із найбільших боржників за електроенергію і платять вони за неї за "роттердамським" тарифом, хоча державне вугілля постачалось на ТЕС за ціною 1300 гривень/тонна. Відтак "Роттердам+" жодним чином не сприяв збалансованості діяльності державних шахт і зменшенню розміру державної підтримки.

Цього цілком могло вистачити й на те, щоб ділитися з попередньою владою, і на купівлю такого розкішного маєтку.



Villa Les Cedres

Крім цього, донецький олігарх суттєво збагачується нашим коштом на так званих "зелених тарифах". Саме він отримує найбільшу частину дотацій з бюджету за вироблення електроенергії своїми сонячними електростанціями.

Хто такий Рінат Ахметов: відео

Однак, досягнення Ахметова, очевидно, не дають спокою іншому олігарху – Дмитру Фірташу. Поки є можливість, він теж намагається витиснути з українських громадян все, що можна. Фірташ, як відомо, контролює більшість українських облгазів, які він прибрав до рук через скандальні приватизаційні оборудки ще за часів Януковича.



Дмитро Фірташ

І ось днями ці облгази почали надсилати українцям дві платіжки: одну за споживання газу, а другу – за його транспортування. Коли споживачі вдивилися в цифри у цих платіжках, Україною пройшла хвиля обурення. Зокрема, виявилося, що сума за транспортування газу або береться просто "зі стелі", або штучно завищується на рівному місці.



З 2020 року українці отримуватимуть дві платіжки за газ

Соцмережі "підірвало" відео мешканця Вінниччини Вадима Когута, який отримав платіжку за доставку газу у січні на майже 400 гривень. Проблема в тому, що у своєму новому будинку він ще не живе, і жодного разу не користувався газом. Відтак чоловік не може зрозуміти, як можна платити за доставку того, що ти не отримував.

Відео: Вадим Когут прокоментував отримані платіжки за газ

Відео Вадима Когута за лічені дні набрало понад п'ять мільйонів переглядів. У ньому він також розповідає, що коли звернувся до облгазу, і запитав, чи не помилка це в платіжці, там йому відповіли, що все нарахували правильно. І пригрозили, якщо не платитиме: відріжуть газ.

В коментарях юристи та експерти порадили чоловіку подати до суду на облгаз. І також пояснили, що тариф за транспортування газу розраховується на підставі середнього обсягу споживання за попередній період. Відтак, якщо газ раніше не споживався, то і оплата на доставку не має нараховуватися. Або має бути суто символічною, якщо є тиск в системі, тобто в межах кількох гривень на місяць. Але ніяк не 385 гривень.

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Мешканці містечка Малин, що в Житомирській області, на знак протесту взагалі спалили свої платіжки за транспортування газу. Малинчани не можуть зрозуміти, чому вони мають платити Фірташу за використання газових мереж, якщо самі люди свого часу зібрали кошти на газифікацію власного приватного сектору.

Жителі заплатили чималі гроші за під'єднання до газогону, самі купили газові вентилі та лічильники. І в такий спосіб отримали у власність свого житлового товариства місцеву газову мережу. Відтак, за що тоді платити олігарху? У житомирському облгазі обурені люди так і не отримали зрозумілої відповіді.

Ми ж цю відповідь знаємо і так. Просто Дмитру Фірташу дуже потрібні гроші. Не знаю, чи актуальна для нього купівля нової нерухомості. Адже, з дахом над головою у Фірташа в найближчі роки проблем може не бути. Бо він має всі шанси опинитися в американській тюрмі, куди його давно і наполегливо намагаються відправити прокурори США.

Що відомо про Дмитра Фірташа?Це впливовий український олігарх, бізнесмен і політик. Він є співвласником скандального "Надра Банку". У 2010 році фінансував президентську кампанію Віктора Януковича, мав політичне протистояння з Юлією Тимошенко. Після Революції Гідності проживає у Відні. У США проти нього відкрито кримінальні провадження за звинуваченням у корупції. Сам олігарх називає ці обвинувачення "абсурдними" та "політично мотивованими".



У березні 2014 року його затримали у Відні. Проте, за деякий час випустили під заставу в 174 мільйони доларів. З того часу він протягом 4,5 років оскаржував екстрадицію до США. Федеральні прокурори Північного округу Іллінойсу стверджують, що Дмитро Фірташ допомагав у підкупі індійських чиновників, щоб отримати вигідну угоду про видобуток титану для Boeing. Також генеральний прокурор США Джефф Сешнс стверджував, що Фірташ діяв, як "прямий агент Кремля" у схемі зняття грошей з перепродажу природного газу між російською фірмою "Газпром" та Україною.

Поки Фірташ ще не за ґратами, чому б йому не витиснути з вас ще трохи грошенят на рівному місці. І навіть, якщо у вас немає чим заплатити, один молодий депутат нещодавно дав пораду, де взяти гроші, щоб розрахуватися за газопостачання.

Відео: депутат порадив пенсіонерці продати "елітного" собаку

Зважаючи на таку поведінку олігархів і поради молодих депутатів, згадується лише старий жарт про те, що собака – тварина не зла, просто має слабкі нерви. Якщо хтось із "господарів життя" раптом забув про це. Просто, щоб потім не ображались і не дивувалися, чому народ такий злий, як собаки.