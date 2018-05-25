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Источник в Москве подтвердил, что в Крыму есть ядерные боеголовки, – Джемилев

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев / president.gov.ua

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что есть ряд оснований утверждать, что на территории Крымского полуострова на объекте под усиленной охраной оккупационных войск имеются, по меньшей мере, несколько ядерных боеголовок.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу

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По поводу ядерного арсенала. Ни наша разведка, ни разведка НАТО четко не подтверждают наличия в Крыму. Они говорят, что такое может быть, но доказательств пока нет. Однако, у нас есть информация с места, а также от источника из Москвы о том, что у них там уже есть ядерные боеголовки,
– отметил Джемилев.

По словам Джемилева, с первых дней после оккупации Крыма власти в срочном порядке "начала реставрировать ядерную базу", которая была оставлена после подписания Будапештского меморандума.

"Сначала туда могли заезжать грузчики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих устранили и привлекали людей, привезенных из России", – отметил крымскотатарский лидер.

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Он добавил, что сейчас на объекте установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением. И "люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторами радиоактивного излучения, – ред.) и проверяют радиоактивный фон". Джемилев убежден, что это косвенные подтверждения, что там есть ядерное оружие.

Источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок,
– отметил Джемилев. И добавил, что объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище.

Джемилев также сказал, что в России Крым рассматривают исключительно как военную базу.

Теги: Новости политики Новости России Ядерная энергетика Аннексия Крыма Мустафа Джемилев
Источник: 24 Канал
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