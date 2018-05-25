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Джерело у Москві підтвердило, що в Криму є ядерні боєголовки, – Джемілєв

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Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв / president.gov.ua

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що є ряд підстав стверджувати, що на території Кримського півострова на об'єкті під посиленою охороною окупаційних військ наявні, щонайменше, кілька ядерних боєголовок.

Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу

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З приводу ядерного арсеналу. Ні наша розвідка, ні розвідка НАТО чітко не підтверджують його наявності в Криму. Вони говорять, що таке може бути, але доказів поки що немає. Проте, у нас є інформація з місця, а також від джерела з Москви про те, що у них там уже є ядерні боєголовки,
– зазначив Джемілєв.

За словами Джемілєва, з перших днів після окупації Криму влада в терміновому порядку "почала реставрувати ядерну базу", яка була залишена після підписання Будапештського меморандуму.

"Спочатку туди могли заїжджати вантажники, які возили матеріали, у тому числі, кримські татари. Але на якомусь етапі всіх цих робітників усунули і залучали людей, привезених з Росії", – зазначив кримськотатарський лідер.

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Він додав, що зараз на об'єкті встановлено потрійне кільце посиленої охорони з відеоспостереженням. І "люди ходять там з лічильниками Гейгера (детекторами радіоактивного випромінювання, – ред.) і перевіряють радіоактивний фон". Джемілєва переконаний, що це непрямі підтвердження, що там є ядерна зброя.

Джерело з Москви підтвердило, що там уже є шість ядерних боєголовок,
– зазначив Джемілєва. І додав, що об'єкт розташований недалеко від Феодосії в гаю Кизилташ, де раніше було ядерне сховище.

Джемілєв також сказав, що в Росії Крим розглядають виключно як військову базу.

Теги: Новини Росії Новини політики Мустафа Джемілєв Анексія Криму Ядерна енергетика
Джерело: 24 Канал
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