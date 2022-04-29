Историческая справедливость, – Зеленский о важности международного трибунала в отношении России

Владимир Зеленский заявил, что любой трибунал – это долгий процесс. Иногда так бывает, что люди уходят из жизни, не дождавшись справедливой мести за своих родных.

Однако, отметил президент, самое главное – приговоры для всех виновных должны быть. Об этом он сообщил на встрече с представителями СМИ и журналистами в пятницу, 29 апреля, сообщает 24 канал.

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Нельзя просто сказать: "Ну его, этот суд, мы не будем ничего ждать". Историческая должна быть справедливость, когда международное сообщество, международный суд, трибунал выносит приговор – это очень важно. Иногда, извините, это гораздо важнее, чем месть,

– указал глава государства.

"Потому что исторически никто не простит. Это в книгах останется. Это должно передаваться с поколением. Чтобы такие вещи не повторялись, потому что это должно быть обидно для народа и государства, которые в этом участвовали, даже для последующих поколений", – продолжил политик.

Владимир Зеленский подытожил: "Со своей стороны мы можем проталкивать этот вопрос, но мы будем настаивать на международном трибунале, на всех процессах. Будут выводы – будут приговоры".

ПАСЕ поддержала создание трибунала

В ПАСЕ встревожены количеством свидетельств зверств, совершаемых оккупантами на украинской территории.

Там выразили полную поддержку всем усилиям по расследованию совершаемых Россией преступлений против человечности и геноцида, а также привлечении страны-агрессора к полно ответственности.

Соответствующую резолюцию утвердили на основе доклада представителя Германии Франко Швабе.

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