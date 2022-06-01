Исторические и первые: состоялись межправительственные консультации Украины и Польши – заявление

В Киеве прошли украинско-польские межправительственные консультации. В таком формате правительства страны работают впервые. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это историческое событие.

Глава государства отметил новый этап отношений с Польшей. Из теплых и соседских они перешли к крепким и историческим.

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Украина ценит поддержку Польши

Президент подчеркнул, что Украина ценит всю беспрецедентную поддержку со стороны Польши для нашего народа. Она проявилась во многих направлениях. В частности это оборонная помощь, а также поддержка украинских беженцев. Наше государство сделает все, чтобы после войны они непременно вернулись домой.

Я хочу поблагодарить народ Польши за эту близость, теплоту и человечность к нашим гражданам,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер надеется, что президент Польши Анджей Дуда и все польское правительство присоединятся к восстановлению территорий Украины, разрушенных в результате российской агрессии.

В консультациях принял участие глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий. Зеленский поблагодарил его за то, что он является настоящим проводником будущего членства Украины в Европейском Союзе.



Консультации Украины и Польши / Фото Офиса Президента

Польша с Украиной должны согласовать важные документы

Зеленский отметил, что в ходе консультаций должны согласовать важные двусторонние документы по сотрудничеству Украины и Польши. Глава государства подчеркнул, что верит в большое будущее стран.

В благодарность президент отметил государственными наградами Моравецкого и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского. После этого состоялось совместное заседание правительств.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что приняли совместное заявление:

Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года.

Договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением антироссийских санкций.

Польские партнеры подтвердили готовность участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Будут усиливать приграничное сотрудничество.

Межправительственные консультации стран / Фото Офиса Президента:

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