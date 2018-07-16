Исторические встречи: сколько раз Хельсинки становились местом, где решалась судьба мира

Эксперты уже назвали встречу Дональда Трампа и Владимира Путина долгожданной и важной для мира. Ведь на повестке дня не только вопросы конфликта на Донбассе, аннексии Крыма и "Северного потока-2", но также Сирии и санкций.

Дворец, который является резиденцией президента Финляндии в сердце Хельсинки, построен почти два века назад по заказу местного купца.

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В 19-м веке здесь была резиденция российского императора Николая Первого. И лишь сто лет назад этот дом превратили в место, где работает президент Финляндии.

В понедельник, 16 июля, здесь пройдут самые долгожданные международные переговоры этого года. Дональд Трамп и Владимир Путин приехали в финскую столицу решать важные международные вопросы.

Хельсинки выбрали, потому что у нас есть опыт проведения таких встреч,

– отметил мэр Хельсинки Ян Вапаавуори.

Но на самом деле финская столица уже несколько раз становилась местом, где решалась судьба мира. В 1975 году 32 страны Европы, США, Канада и СССР подписали важный исторический документ, известный под названием Хельсинкские соглашения. Он закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой.

Через 15 лет в финской столице состоялись переговоры между Джорджем Бушем-старшим и Михаилом Горбачевым. Тогда американский и советский лидеры обсуждали пути решения кризиса в Персидском заливе. А уже через год СССР развалился.

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За 6 лет в Хельсинки уже приветствовали президента США Билла Клинтона и его российского коллегу Бориса Ельцина. Тогда Россия дала согласие на вступление в НАТО бывших стран Варшавского блока в обмен на предложение присоединиться к группе G8.

Мы строим новый Североатлантический альянс, так же как российский народ строит новую Россию. Я убежден, что Россия станет важным партнером НАТО, строя мирное и безопасное будущее всей Европы,

– сказал тогдашний президент США (1993-2001 гг.) Билл Клинтон.

Но очевидно Россия избрала совершенно иной путь, начав в 2014 году агрессию против Украины. Теперь Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждают в финской столице аннексию Крыма и российское вмешательство на Донбассе. Позиция Кремля в отношении оккупированного полуострова хорошо известна. А вот американский президент так и не определился.

Мы увидим, что произойдет,

– прокомментировал Трамп.

Отечественные эксперты считают, что украинцам не стоит впадать в отчаяние. Ведь у Трампа просто нет полномочий, чтобы решать судьбу Крыма.

По Украине администрация Трампа является не договороспособной. Любые соглашения, касающиеся Украины, будут недействительными,

– заверил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Трампу сложно будет предложить Путину что-то конкретное, ведь в американской политике действует очень взвешенная система рычагов и противовесов различных ветвей власти. Еще летом прошлого года американский Конгресс принял постановление, в котором четко указано: США никогда не признают аннексию Крыма Россией. А перед этим конгрессмены проголосовали за закон, которым предусмотрено: для отмены антироссийских санкций нужно согласие Конгресса.

Администрация Дональда Трампа связана по рукам и ногам Актом противодействия противникам США через санкции. И любые договоренности, какие-то сепаратные, которые могут быть за счет Украины, они будут идти в разрез и с тем видением, которое есть в Конгрессе, среди экспертов. Это вызовет не только восприятие, но и активное противодействие,

– убежден Белесков.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина продлятся три часа. Кроме Украины, они будут говорить и о вмешательстве России в американские выборы, и о Сирии, и о ядерном разоружении. А вот чтобы узнать результаты этих переговоров, придется подождать до 16 часов, когда два президента должны дать совместную пресс-конференцию.