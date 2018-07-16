Путин идет к своей цели, и Трамп ему способствует, – политолог

Чемпионат мира по футболу вывел Путина на наилучшую политическую форму на внешнеполитической арене со времен оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Поэтому не стоит ждать от него серьезных уступок в ближайшее время.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Удачно инвестированные политические активы и финансы в срыв выборов в США, влияние на Brexit, на парламентские выборы в Германии, Италии принесли Путину дивиденды. Чемпионат по футболу стал вишенкой на торте. Мундиаль не захотели бойкотировать большинство стран-участниц, и это стало легализацией злодеяний Путина. Венцом его успеха будет встреча с Трампом,

– отметил Давидюк.

Как отмечает Николай Давидюк, Путин не является готовым уступать любой чем-нибудь.

"Путин только будет наращивать свои силы, влияние и отдавать Донбасс с Крымом не собирается. У него хорошо идет карта, он в это инвестировал, поэтому не будет уступать. Путин идет к своей геополитической мечте –развал евроатлантического союза, и во многом ему способствует Трамп", – отметил Николай Давидюк.

При этом эксперт считает, что Чемпионат по футболу – внешняя начинка для Путина, которая не влияет на внутриполитическую ситуацию в России. По словам Давыдюка, у Путина есть проблемы, связанные с поднятием пенсионного возраста, чего президент РФ обещал не делать.

"Впрочем, он нарушил общественный договор, ведь в свое время население ему ничего не сказало об оккупации Крыма, войне на Донбассе, коррупции. Но сейчас россияне – не удовлетворены. Путин потерял 15% рейтинга и может получить не только массовые протесты, но и общее недовольство, несмотря на успешный чемпионат. Хотя Путин может выйти из этого кризиса легко, отправив и в отставку Медведева", – добавляет эксперт.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.