Путін іде до своєї мети, і Трамп йому сприяє, – політолог

Чемпіонат світу з футболу вивів Путіна на найкращу політичну форму на зовнішньополітичній арені з часів окупації Криму та початку війни на Донбасі. Тому не варто чекати від нього на серйозні поступки найближчим часом.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Вдало інвестовані політичні активи та фінанси у зрив виборів у США, вплив на Brexit, на парламентські вибори в Німеччині, Італії принесли Путіну дивіденди. Чемпіонат з футболу став вишенькою на торті. Мундіаль не захотіли бойкотувати більшість країн-учасниць, і це стало легалізацією злодіянь Путіна. Вінцем його успіху буде зустріч з Трампом,

– наголосив Давидюк.

Як зазначає Микола Давидюк, Путін не є готовим поступатися будь-чим.

"Путін тільки нарощуватиме свої сили, впливи та віддавати Донбас з Кримом не збирається. В нього гарно йде карта, він багато в це інвестував, тому не поступатиметься. Путін іде до своєї геополітичної мрії – розвал євроатлантичного союзу, і багато в чому йому сприяє Трамп", – зауважив Микола Давидюк.

Водночас експерт вважає, що Чемпіонат з футболу – зовнішня начинка для Путіна, яка не впливає на внутрішньополітичну ситуацію в Росії. За словами Давидюка, в Путіна є проблеми, пов’язані з підняттям пенсійного віку, чого президент РФ обіцяв не робити.

"Втім, він порушив суспільний договір, адже свого часу населення йому нічого не сказало щодо окупації Криму, війни на Донбасі, корупції. Але зараз росіяни – не задоволені. Путін втратив 15% рейтингу та може отримати не лише масові протести, а й загальне незадоволення, попри успішний чемпіонат. Хоча Путін може вийти з цієї кризи легко, відправивши й у відставку Медведєва", – додає експерт.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.