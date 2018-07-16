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Історичні зустрічі: скільки разів Гельсінки ставали місцем, де вирішувалася доля світу

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Експерти вже назвали зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна довгоочікуваною і важливою для світу. Адже на порядку денному не лише питання конфлікту на Донбасі, анексії Криму та "Північного потоку-2", а й Сирії та санкції.

Палац, який є резиденцією президента Фінляндії в серці Гельсінки, побудували майже два століття тому на замовлення місцевого купця.

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У 19-му столітті тут була резиденція російського імператора Миколи Першого. І лише сто років тому цей будинок перетворили на місце, де працює президент Фінляндії.

У понеділок, 16 липня, тут відбудуться найочікуваніші міжнародні перемовини цього року. Дональд Трамп і Володимир Путін приїхали до фінської столиці вирішувати важливі міжнародні питання.

Гельсінки обрали, тому що у нас є досвід проведення таких зустрічей,
– зазначив мер Гельсінки Ян Вапаавуорі.

І насправді фінська столиця вже кілька разів ставала місцем, де вирішувалася доля світу. У 1975 році тут 32 країни Європи, США, Канада та СРСР підписали важливий історичний документ відомий під назвою Гельсінські угоди. Він закріпив політичні та територіальні підсумки Другої світової.

Через 15 років у фінській столиці відбулися переговори між Джорджем Бушем-старшим і Михайлом Горбачовим. Тоді американський і радянський лідери обговорювали шляхи вирішення кризи у Перській затоці. А вже через рік СРСР розвалився.

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За 6 років у Гельсінки вже вітали президента США Білла Клінтона та його російського колегу Бориса Єльцина. Тоді Росія дала згоду на вступ до НАТО колишніх країн Варшавського блоку в обмін на пропозицію приєднатися до групи G8.

Ми будуємо новий Північноатлантичний альянс, так само як російський народ будує нову Росію. Я переконаний, що Росія стане поважним партнером НАТО, будуючи мирне і безпечне майбутнє всієї Європи,
– сказав тодішній президент США (1993-2001 рр.) Білл Клінтон.

Але вочевидь Росія обрала зовсім інший шлях, розпочавши у 2014 році агресію проти України. Тепер Дональд Трамп і Володимир Путін обговорюють у фінській столиці анексію Криму і російське втручання на Донбасі. Позиція Кремля щодо окупованого півострова добре відома. А от американський президент так і не визначився.

Ми побачимо, що станеться,
– прокоментував Трамп.

Вітчизняні експерти вважають, що українцям не варто впадати у відчай. Адже у Трампа просто немає повноважень, аби вирішувати долю Криму.

По Україні адміністрація Трампа є не договороспроможною. Будь-які угоди, які стосуватимуться України, будуть недійсними,
– запевнив заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

Трампу складно буде запропонувати Путіну щось конкретне, адже в американській політиці діє дуже виважена система важелів і противаг для різних гілок влади. Ще влітку минулого року американський Конгрес ухвалив постанову, в якій чітко зазначено: США ніколи не визнають анексію Криму Росією. А перед цим конгресмени проголосували за закон, яким передбачено: для скасування антиросійських санкцій потрібна згода Конгресу.

Адміністрація Дональда Трампа зв’язана по рукам і ногам Актом протидії супротивникам США через санкції. І будь-які домовленості, якісь сепаратні, які можуть бути за рахунок України, вони будуть іти в розріз і з тим баченням, яке є в Конгресі, серед експертів. Це викличе не лише не сприйняття, а й активну протидію,
– переконаний Бєлєсков.

Переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна триватимуть три години. Окрім України, вони говоритимуть і про втручання Росії в американські вибори, і про Сирію, і про ядерне роззброєння. А от щоб дізнатися результати цих переговорів, доведеться зачекати до 16-ї години, коли два президенти мають дати спільну прес-конференцію.

Теги: Новини політики Фінляндія Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Володимир Путін Історія
Джерело: 24 канал
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