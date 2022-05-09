Исторический день: что даст Украине ленд-лиз

9 мая в 21:45 по Киеву президент США Байден подпишет закон о ленд-лизе! Этот день станет решающим в истории, он окончательно изменит ход войны.

Закон о ленд-лизе определяет, что в течение отчетных 2022 и 2023 годов "Президент может уполномочить Правительство Соединенных Штатов одолжить или передать в аренду оборонное вооружение правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавшим от вторжения Российской Федерации в Украину".

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Украина не одна

Интересно, что во время дебатов в Конгрессе было много параллелей со Второй Мировой. Ибо в 1940 году Черчилль сказал: "Соединенное Королевство будет биться против Германии, если нужно – годами, если нужно – один на один!".

США стали на защиту Лондона, как и Советского Союза. И помогли, по нынешним ценам, на 690 миллиардов долларов.

Поэтому и сейчас США дают нам четкий сигнал: Украина не одна! У нас есть союзники, с силами которых Россия не сможет тягаться.

"Пока оно нужно"

Лэндлиз позволит властям Америки "одолжить" нам необходимое оружие и не только. Поэтому мы сможем пользоваться вооружением "пока оно нужно и пока не сломается".

Оплата за такую аренду символическая. И уже после войны обсуждать будут.

К примеру: Соединенное Королевство в 1940-х получило пособия на 31 миллиард, а вернуло 1 миллиард (в ценах 1940-х), и то – выплачивали 50 лет. Последний платеж был произведен в 2006 году. Оказав помощь СССР в 11 миллиардов долларов, США попросили после войны 1,3 миллиарда оплаты. В ответ СССР согласился только на 170 миллионов долларов.

Сейчас вся американская военная промышленность начнет работать для Украины! Для нас. Сейчас практически бесплатно, потом разберемся. После победы, которую мы точно добудем с такими союзниками!