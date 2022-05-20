Об этом 24 канала рассказала депутат от "Слуги народа" Марина Бардина , которая вместе с украинской делегацией находится в Вашингтоне.

Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи

"Наилучшим результатом, с чем я поздравляю всех украинцев, является решение Сената США о поддержке Украины - выделение дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов. Это очень важный и исторический шаг со стороны наших американских партнеров", - отметила депутат.

Работа делегации Украины в США

По словам Бардиной, украинская делегация в США в течение недели говорила с конгрессменами о поддержке государства, ведь мы нуждаемся в возможности как можно быстрее отражать атаки российских военных и деоккупировать украинские территории.

Этот месседж мы здесь и распространяем о дополнительной помощи, дополнительном оружии, чтобы как можно быстрее отражать наши территории и терять как можно меньше наших людей, наших бойцов,

– рассказала депутат.

Напомним! Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины. Благодаря этому США смогут поставлять в нашу страну вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

40 миллиардов для Украины от США: что известно

Палата представителей Конгресса США 10 мая приняла законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов. Следует заметить, что Джо Байден просил у Конгресса 33 миллиарда долларов помощи, но конгрессмены увеличили предложенную сумму.

После этого Сенат Конгресса США не договорился о принятии в ускоренном режиме законопроекта. Процедуру заблокировал республиканец Рэнд Пол. Он потребовал добавить в документ пункт об аудите расходов федеральным инспектором.

Однако 19 мая Сенат поддержал законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов военной и экономической поддержки.

За документ проголосовали 86 сенаторов. В то же время против этого решения выступили 11 человек. Теперь документ должен подписать Джо Байден.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что США выполнят свое обещание поддерживать народ Украины. По его словам, 40 миллиардов помощи удовлетворят большие потребности украинского народа, который борется с российскими оккупантами.

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