23:16
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, сегодня
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      "Исторический день": Андрей Садовый поздравил украинцев с созданием Единой православной церкви

      17 Читати новину українською
      Андрей Садовый поздравил с созданием Православной церкви в Украине
      Андрей Садовый поздравил с созданием Православной церкви в Украине / 24 канал

      Лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовый поздравил украинцев с избранием главы Православной Церкви. Мэр Львова отметил – это важный шаг к духовной независимости нации.

      Об этом он написал в своем Facebook.

      Читайте также: Объединительный собор Украинской православной церкви: фото изнутри

      Андрей Садовый также пожелал митрополиту Епифанию "силы и мужества" на пути служения Церкви и верным.

      Приветствую всех украинских православных христиан с избранием главы Православной Церкви в Украине. Приветствую всех украинцев с важным шагом на пути к духовной независимости нации,
      – написал он

      Мэр Львова также призвал отбросить "любые политические подтексты".

      "Это исторический день. В единстве сила!", – добавил Садовый.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.

      Теги: Новости Украины Томос Религия Новости политики Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 15 декабря: Единая поместная православная церковь в Украине и катастрофа СУ-27
      сегодня , 22:27 Главные новости 15 декабря: Единая поместная православная церковь в Украине и катастрофа СУ-27
      195
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2207
      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      сегодня , 18:49 Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      1424
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      сегодня , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 770
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4259
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Трагедия в Княжичах: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
       1 сентября 2017 , 13:08
      Сеть растрогало видео, как звезды из "Дизель шоу" Поют с Мариной Поплавской
       26 октября , 00:45
      Топ-10 нової генерації юних талантів за версією The Guardian – надія Реала, новий Верон і болгарський вундеркінд
       13 октября , 14:35
      Стал известен размер средней зарплаты в УПЛ
       27 ноября , 09:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук