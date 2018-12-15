"Исторический день": Андрей Садовый поздравил украинцев с созданием Единой православной церкви

Лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовый поздравил украинцев с избранием главы Православной Церкви. Мэр Львова отметил – это важный шаг к духовной независимости нации.

Об этом он написал в своем Facebook.

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Андрей Садовый также пожелал митрополиту Епифанию "силы и мужества" на пути служения Церкви и верным.

Приветствую всех украинских православных христиан с избранием главы Православной Церкви в Украине. Приветствую всех украинцев с важным шагом на пути к духовной независимости нации,

– написал он

Мэр Львова также призвал отбросить "любые политические подтексты".

"Это исторический день. В единстве сила!", – добавил Садовый.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве.