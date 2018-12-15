"Історичний день": Андрій Садовий привітав українців зі створенням Єдиної православної церкви

Лідер об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий привітав українців з обранням Глави Православної Церкви. Мер Львова наголосив – це важливий крок до духовної незалежності нації.

Про це він написав у своєму Facebook.

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Андрій Садовий також побажав митрополиту Епіфанію «сили та мужності» на шляху служіння Церкві та вірним.

Вітаю всіх українських православних християн з обранням Глави Православної Церкви в Україні. Вітаю всіх українців з важливим кроком на шляху до духовної незалежності нації,

– написав він

Мер Львова також закликав відкинути "будь-які політичні підтексти".

"Це історичний день. В єдності сила!", – додав Садовий.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.