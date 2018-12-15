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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      "Історичний день": Андрій Садовий привітав українців зі створенням Єдиної православної церкви

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      Андрій Садовий привітав зі створенням Православної церкви в Україні
      Андрій Садовий привітав зі створенням Православної церкви в Україні / 24 канал

      Лідер об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий привітав українців з обранням Глави Православної Церкви. Мер Львова наголосив – це важливий крок до духовної незалежності нації.

      Про це він написав у своєму Facebook.

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      Андрій Садовий також побажав митрополиту Епіфанію «сили та мужності» на шляху служіння Церкві та вірним.

      Вітаю всіх українських православних християн з обранням Глави Православної Церкви в Україні. Вітаю всіх українців з важливим кроком на шляху до духовної незалежності нації,
      – написав він

      Мер Львова також закликав відкинути "будь-які політичні підтексти".

      "Це історичний день. В єдності сила!", – додав Садовий.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Теги: Новини України Томос Релігія Новини політики Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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