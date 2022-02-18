Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов. И даже проложил мостик для будущих отношений двух стран.

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Казалось бы и что? Но это стало самым неожиданным союзом для многих региональных стран и политических экспертов, ведь еще вчера Турция и ОАЭ были заклятыми врагами.

Знаковая встреча двух лидеров

Эрдоган прилетел в Абу-Даби, чтобы встретится с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом, который фактически и руководит страной.

Встреча двух лидеров стала очень знаковой и продуктивной. Турция и ОАЭ подписали ряд торговых соглашений и договоров об инвестициях и сотрудничестве.

Эмираты собираются вложить в Турцию 10 миллиардов долларов и серьезно присматриваются к турецкому рынку недвижимости. Для того, чтобы подчеркнуть, что отношения двух стран выходят на новый уровень, главный небоскреб ОАЭ Бурдж Халифу подсветили:

цветами турецкого флага;

а также – фразой на турецком, которая переводится как "добро пожаловать".

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Мир удивился сотрудничеству двух стран

Но почему же мир так удивился сотрудничеству этих двух стран? Все просто, Турция и Объединенные Арабские Эмираты выступали друг против друга практически в каждом региональном конфликте за последние 10 лет.

Более того! ОАЭ подозревали Турцию в подпитке так называемой "арабской весны", когда в мусульманских странах проходили революции и свергались правящие монархии. Эрдоган же наоборот винил ОАЭ в том, что те финансировали протесты против его власти в 2016 году.

В мире существенно изменилась обстановка

Однако обстановка в мире существенно изменилась. На первое место вышла региональная стабильность и экономическое развитие. Турция переживает сильную инфляцию, а потому Эрдоган хочет привлечь как можно больше инвестиций.

Дело в том, что вскоре его ждут очередные президентские выборы. Очень важно показать туркам, что те экономические реформы, которые он наметил, действительно работают.

У Эмиратов же свой интерес. Там продвигают стратегию по отказу от нефти, ведь она постепенно заканчивается, а потому Абу-Даби ищет куда бы им еще инвестировать деньги.

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Как раз турецкая лира, которая сегодня сильно просела, а также дешевая турецкая недвижимость, выглядит очень выгодным вложением для ОАЭ в долгосрочной перспективе.



Планы у Эрдогана куда более глобальные / Фото Getty Images

У Эрдогана – глобальные планы

Но планы у Эрдогана куда более глобальные, и на одних Эмиратах не заканчиваются. Дело в том, что прямо сейчас Турция пытается добиться полного примирения и сотрудничества с Израилем.

Ведь помимо чисто экономической выгоды, Израиль может стать отличным партнером Турции в военной и политической сфере. Эмираты же главный союзник Израиля в регионе, а потому и сотрудничество Анкары и Абу-Даби может сильно ускорить сближение Турции с Израилем.

Такой многовекторный подход Реджеп Эрдоган продвигает не только в Персидском Заливе. Всем известно, что Турция имеет тесные экономические связи с Россией, однако это абсолютно не мешает Эрдогану подписать договор о свободной торговле с Украиной и продавать нам Bayraktar.

Более того! В последней карабахской войне между Арменией и Азербайджаном Турция была полностью на стороне Баку.

Ереван даже обвинял Анкару в том, что в войне непосредственно участвуют турецкие войска. Однако война закончилась, Азербайджан победил. Но несмотря ни на что, Турция приглашает первых лиц Армении посетить Анкару и обсудить региональное сотрудничество.

Такой подход может реализовать и Украина. Конечно нам стоит быть куда более избирательными, нежели Эрдоган, но опыт последних двух лет показывает, что отдельное сотрудничество с Турцией и Великобританией приносит свои плоды.

Обратите внимание Ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе, – Турция об угрозе вторжения России

Мы можем долго ждать вступления в НАТО и ЕС, а можем параллельно строить прагматичные отношения с отдельными странами этих блоков. В таком случае России будет куда сложнее угрожать нам вторжением, ведь пока НАТО нужен консенсус для принятия того или иного решения, отдельная взятая страна может направить свою помощь немедленно