Турция против нового конфликта

Сейчас важно одобрять шаги для снижения уровня эскалации и формирования атмосферы доверия. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

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У Турции хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Поэтому государство выступает против нового противостояния в регионе, где и так много конфликтов.

Мы предпринимаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют,

– отметил министр.

Как действует Анкара на фоне возможной эскалации

Из-за скопления российских войск у границ Украины президент Турции Реджеп Эрдоган звал Владимира Зеленского и Владимира Путина на переговоры в свою страну. Политик говорил, что может стать посредником в разговоре с коллегами. Все для того, мол, чтобы установить мир в регионе.

Эрдоган уже получил согласие от украинского президента на организацию встречи. Согласился прилететь в Турцию и глава Кремля.

3 февраля турецкий лидер прибыл в Киев с официальным визитом. Он выразил поддержку Зеленскому в сложное время и политики подписали соглашение о свободной торговле. Кстати, Турция планирует и дальше продавать оружие Украине.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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