Туреччина проти нового конфлікту
Зараз важливо схвалювати кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри. Про це заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.
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У Туреччини хороші відносини і з Україною, і з Росією. Тому держава виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.
Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформують,
– зазначив міністр.
Як діє Анкара на тлі можливої ескалації
- Через скупчення російських військ біля кордонів України президент Туреччини Реджеп Ердоган кликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна на переговори у свою країну. Політик казав, що може стати посередником у розмові з колегами. Все для того, мовляв, щоб встановити мир у регіоні.
- Ердоган вже отримав згоду від українського президента на організацію зустрічі. Погодився прилетіти у Туреччину й очільник Кремля.
- 3 лютого турецький лідер прибув до Києва з офіційним візитом. Він висловив підтримку Зеленському у складний час й політики підписали угоду про вільну торгівлю. До речі, Туреччина планує й далі продавати зброю Україні.
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