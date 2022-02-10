Туреччина проти нового конфлікту

Зараз важливо схвалювати кроки для зниження рівня ескалації та формування атмосфери довіри. Про це заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

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У Туреччини хороші відносини і з Україною, і з Росією. Тому держава виступає проти нового протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.

Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформують,

– зазначив міністр.

Як діє Анкара на тлі можливої ескалації

Через скупчення російських військ біля кордонів України президент Туреччини Реджеп Ердоган кликав Володимира Зеленського та Володимира Путіна на переговори у свою країну. Політик казав, що може стати посередником у розмові з колегами. Все для того, мовляв, щоб встановити мир у регіоні.

Ердоган вже отримав згоду від українського президента на організацію зустрічі. Погодився прилетіти у Туреччину й очільник Кремля.

3 лютого турецький лідер прибув до Києва з офіційним візитом. Він висловив підтримку Зеленському у складний час й політики підписали угоду про вільну торгівлю. До речі, Туреччина планує й далі продавати зброю Україні.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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