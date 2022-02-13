С главой МИД Турции Мевлетом Чавушоглу, как заметил 24 канал, отдельно затронули тему российской угрозы в Черном и Азовском морях. А с австрийским министром Александером Шалленбергом – тему усилий международной коалиции для противостояния россиянам.
Несколько дней назад В США заявили, что скоординировали с Турцией действия на фоне агрессии России
Кулеба обсудил с Чавушоглу созданные Россией угрозы на море
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в твиттере, что провел "содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу".
- Говорили о "созданном Россией кризисе безопасности и угрозах в Азовском и Черном морях".
- А также и о "дипломатических путях снижения напряжения".
Тему развития военно-технического сотрудничества Украины и Турции также, безусловно, затронули.
В Турции стремятся предотвратить конфликт
К слову, Мевлет Чавушоглу в этот же день в интервью CNN TÜRK говорил, что цель Турции в ситуации, созданной Россией вокруг Украины – предотвратить конфликт. Также в Турции убеждены, как сказал министр, что:
Любое напряжение влияет на всех нас. Это влияет на экономику, важно с точки зрения энергетической безопасности, важно с точки зрения туризма. Однако любое напряжение и усиливает нас всех.
К слову, Украина не против переноса заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска (хотя там ТКГ заседает формально, потому что работает в формате видеоконференции) в Турцию. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак на брифинге в Берлине, где прошла 10 февраля встреча политсоветников "Норманди".
Примечательно, что:
- 10 февраля в МИД Турции заверили, что "ситуация не так ужасна, как ее подают на Западе", комментируя угрозу нового вторжения России.
- А 12 февраля министр Чавушоглу заявил, что турецкие источники отрицают информацию о возможном "вторжении России на следующей неделе".
Министр Кулеба поговорил с австрийским коллегой о России
Как написал Дмитрий Кулеба в твиттере, в этот же день 12 февраля состоялся его телефонный разговор и с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом. Дипломаты:
- "Обменялись оценками ситуации безопасности".
- "Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию российской агрессии".
- "Договорились и дальше тесно координировать действия".
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