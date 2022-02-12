Мевлют Чавушоглу – глава МИД Турции – заявил, что странам Запада следует осторожнее делать заявления по поводу вероятного вторжения России. Все потому, что они могут вызвать панику в Украине.
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США обращают внимание на возможность масштабной войны за короткое время. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают,
– заявил Чавушоглу.
"Мы должны быть готовы"
Чавушоглу заявил, что Турция предупредила своих граждан об угрозе эскалации. По словам министра, в настоящее время в Украине проживают около 25 тысяч граждан Турции. В случае ухудшения ситуации, страна организует эвакуацию.
"Мы должны быть готовы, но мы не в панике", – подчеркнул Чавушоглу.
США и Турция скоординировали действия
- Еще 8 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен и Чавушоглу созвонились.
- Темой разговора стала угроза нового вторжения России в Украину. Блинкен и Чавушоглу обсудили "пути дальнейшей координации".
- Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Турции подтвердили "единство НАТО в отношении угрозы российской эскалации и агрессии против Украины".
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