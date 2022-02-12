Мевлют Чавушоглу – глава МИД Турции – заявил, что странам Запада следует осторожнее делать заявления по поводу вероятного вторжения России. Все потому, что они могут вызвать панику в Украине.

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США обращают внимание на возможность масштабной войны за короткое время. Российские и белорусские источники, с которыми мы общались, это отрицают,

– заявил Чавушоглу.

"Мы должны быть готовы"

Чавушоглу заявил, что Турция предупредила своих граждан об угрозе эскалации. По словам министра, в настоящее время в Украине проживают около 25 тысяч граждан Турции. В случае ухудшения ситуации, страна организует эвакуацию.

"Мы должны быть готовы, но мы не в панике", – подчеркнул Чавушоглу.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что ситуация – под контролем. Наши специалисты – на очень высоком уровне. Также украинская сторона ведет ежедневную работу на дипломатическом уровне.

США и Турция скоординировали действия

Еще 8 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен и Чавушоглу созвонились.

Темой разговора стала угроза нового вторжения России в Украину. Блинкен и Чавушоглу обсудили "пути дальнейшей координации".

Кроме того, госсекретарь США и глава МИД Турции подтвердили "единство НАТО в отношении угрозы российской эскалации и агрессии против Украины".

Заметьте! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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