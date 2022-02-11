Впрочем, для этого следует получить согласие всех сторон. Об этом, как сообщает 24 канал, Ермак говорил на брифинге по завершении переговоров советников "нормандской четверки" 10 февраля в Берлине.

К слову Резников заявил, что Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул

Переговоры по Донбассу – в Турции: возможно ли это

У Андрея Ермака на брифинге в Берлине спросили журналисты, может ли случиться, что "минский формат" переговоров по Донбассу перенесут из Минска в Турцию.

Ермак, представлявший Украину на встрече советников "Норманди", ответил, что официальный Киев к такому готов - "если будет согласие всех сторон".

Заметим, что "минские встречи" проходят в режиме видеоконференции.

Во-первых, из-за пандемии коронавируса.

Во-вторых, из-за изменения отношения Украины к Беларуси, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сфальсифицировал президентские выборы и жестоко подавил возникшие из-за этого протесты собственного народа.

Как только станет возможным говорить об очных встречах, и если будет согласие всех сторон, то, безусловно, Украина готова встречаться в Турции, чтобы продолжить переговоры,

– подчеркнул Ермак.

И добавил, что Украина "с радостью приняла" предложение Турции о переносе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Однако не место является определяющим, а результат.

Что следует знать о предложении Турции по переговорам по Донбассу