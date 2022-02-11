Утім, для цього слід отримати згоду усіх сторін. Про це, як повідомляє 24 канал, Єрмак говорив на брифінгу після завершення перемовин радників "нормандської четвірки" 10 лютого у Берліні.

До слова Резніков заявив, що Україна хоче перенести засідання ТКГ з Мінська до Стамбула

Перемовини по Донбасу – у Туреччині: чи це можливо

У Андрія Єрмака на брифінгу в Берліні запитали журналісти, чи може таке статися, що "мінський формат" перемовин по Донбасу перенесуть із Мінська до Туреччини.

Єрмак, який представляв Україну на зустрічі радників "Норманді", відповів, що офіційний Київ до такого готовий – "якщо буде згода всіх сторін".

Зауважимо, наразі "мінські зустрічі" відбуваються у режимі відеоконференції.

По-перше, через пандемію коронавірусу.

По-друге, через зміну ставлення України до Білорусі, де самопроголошений президент Олександр Лукашенко сфальсифікував президентські вибори та жорстоко придушив протести власного народу, які через це виникли.

Щойно стане можливим говорити про очні зустрічі, і якщо буде згода всіх сторін, то, безумовно, Україна готова зустрічатися у Туреччині, щоб продовжити перемовини,

– наголосив Єрмак.

І додав, що Україна "з радістю прийняла" пропозицію Туреччини щодо перенесення Тристоронньої контактної групи по Донбасу. А проте не місце визначальне, а результат.

Що слід знати про пропозицію Туреччини щодо перемовин по Донбасу

Про що ще говорив Андрій Єрмак у Берліні на брифінгу – дивіться у відео