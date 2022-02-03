О переносе переговоров Трехсторонней контактной группы в Стамбул еще говорили, когда Алексей Резников возглавлял Министерство реинтеграции. Об этом министр обороны заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Украина готова к переговорам в Стамбуле

Алексей Резников заявил, что Украина готова к переговорам в Стамбуле. Однако не только там. По словам Резникова, Украина готова вести переговоры в любом незаангажированном и независимом, особенно от России, городе.

Однако о Стамбуле президент Турции Реджеп Эрдоган заявил публично. Пока нужно дождаться согласия другой стороны.

Президент Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет: с нами велись консультации, когда еще был участником переговорной делегации Украины в ТКГ – мы отвечали утвердительно "Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле",

– заявил Резников.

Последние новости о ТКГ

В начале 2022 года в Трехсторонней контактной группе произошли кадровые изменения. Алексей Арестович ушел с поста представителя ТКГ. После этого его внесли в базу "Миротворца" как "участника гуманитарной агрессии против Украины".

Сообщение о предложении проводить переговоры в Стамбуле появилось 26 января 2022 года. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен.

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