З главою МЗС Туреччини Мевлетом Чавушоглу, як зауважив 24 канал, окремо зачепили тему російської загрози у Чорному та Азовському морях. А з австрійським міністром Александером Шалленбергом – тему зусиль міжнародної коаліції для протистояння росіянам.
Кілька днів тому У США заявили, що скоординували з Туреччиною дії на тлі агресії Росії
Кулеба обговорив з Чавушоглу створені Росією загрози на морі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, що мав "змістовну розмову з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу".
- Говорили про "створену Росією безпекову кризу й загрози в Азовському та Чорному морях".
- А також і про "дипломатичні шляхи зниження напруги".
Тему розвитку військово-технічної співпраці України й Туреччини також, безумовно, зачепили.
У Туреччині прагнуть запобігти конфлікту
До слова, Мевлет Чавушоглу цього ж дня в інтерв'ю CNN TÜRK говорив, що мета Туреччини у ситуації, створеній Росією навколо України – запобігти конфлікту. Також у Туреччині переконані, як сказав міністр, що:
Будь-яка напруга впливає на всіх нас. Це впливає на економіку, це важливо з точки зору енергетичної безпеки, важливо з точки зору туризму. А проте будь-яка напруга й посилює нас усіх.
До слова, Україна не проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи по Донбасу з Мінська (хоча там ТКГ засідає формально, бо працює у форматі відеоконференції) до Туреччини. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу у Берліні, де була 10 лютого була зустріч політичних радників "Норманді".
Примітно, що:
- 10 лютого у МЗС Туреччини запевнили, що "ситуація не така жахлива, як її подають на Заході", коментуючи загрозу нового вторгнення Росії.
- А 12 лютого міністр Чавушоглу заявив, що турецькі джерела заперечують інформацію про можливе "вторгнення Росії наступного тижня".
Міністр Кулеба поговорив з австрійським колегою про Росію
Як написав Дмитро Кулеба у твітері, цього ж 12 лютого відбулася його телефонна розмова й з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. Дипломати:
- "Обмінялися оцінками безпекової ситуації".
- "Обговорили активні зусилля ЄС і всієї міжнародної коаліції із захисту України та стримування російської агресії".
- "Домовилися і надалі тісно координувати дії".
Важливе відео: Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня"